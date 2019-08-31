Три гола и два удаления — в видеообзоре матча «Уфа» — «Оренбург»

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала «Оренбург». Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Судья — Игорь Панин, ему ассистировали Антон Аверьянов и Арам Петросян.



Счёт открыл игрок «Оренбурга» Джордже Деспотович — сербский нападающий реализовал одиннадцатиметровый удар.На 66-й минуте Георгий Зотов удвоил преимущество гостей. Гол Вячеслава Кротова двумя минутами позже стал последним в матче.

Стоит отметить, что в матче также было два удаления — в конце первого тайма досрочно поле покинул Александр Пуцко, а на 53-й минуте красная карточка была показана Виталию Шахову.

Видео доступно на официальном канале Российской Премьер-Лиги в RuTube.



По итогам матча «Уфа» осталась на восьмой строчке турнирной таблицы, тогда как «Оренбург» поднялся на 14-е место.