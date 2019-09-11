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Фанаты будущего соперника «Спартака» устроили драку с использованием мачете

Фанаты будущего соперника «Спартака» устроили драку с использованием мачете
Футбол / Южная Америка 0

Перед началом матча 10-го тура чемпионата Колумбии между «Индепендьенте Медельин» и «Атлетико Насьональ» (1:4) болельщики команд устроили драку. Фанаты были вооружены ножами и мачете.

Видео доступно на «Чемпионате».

Отметим, что «Атлетико Насьональ» — будущий соперник московского «Спартака» по турниру Florida Cup, который состоится в январе 2020 года в американском городе Орландо.

Соперниками «Спартака» в турнире также будут «Коринтианс» и «Палмейрас». Florida Cup 2020 пройдёт с 13 по 20 января на современном 25-тысячном стадионе Exploria, открытом в 2017 году. Также в ходе турнира состоится крупный музыкальный фестиваль.

«Спартак» после восьми туров занимает в турнирной таблице РПЛ шестое место.

«Спартак» примет участие в турнире Florida Cup 2020
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