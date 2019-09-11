Форвард «Порту» Зе Луиш признан лучшим форвардом чемпионата Португалии в августе, сообщается в «твиттере» Примейры.

В голосовании тренеров команд первенства страны 28-летний нападающий «драконов» обошёл Мехди Тареми из «Рио Аве» и одноклубника Муссу Марегу. Бывший игрок «Спартака» набрал 30,37% голосов, Тареми — 25,19%, Марега — 15,56%.

Лучшим голкипером и защитником чемпионата Португалии в августе стали ещё два игрока «Порту» — Агустин Федерико Маркесин и Алекс Теллес Николао соответственно. Лучший полузащитник — Бруну Фернандеш из «Спортинга».

Напомним, Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 года и перешёл в «Порту» в летнее трансферное окно. В 109 матчах за московскую команду игрок сборной Кабо-Верде забил 35 голов и сделал 25 результативных передач. В стан красно-белых Зе Луиш перешёл из «Браги», за которую играл с 2011 по 2015 год.