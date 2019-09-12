«ПСЖ» предупредит фанатов, чтобы не вывешивали баннеров против Неймара

«Пари Сен-Жермен» предпринимает попытки для безболезненного возвращения в команду бразильского форварда Неймара, который минувшим летом хотел покинуть клуб.

Как сообщает L'Equipe, перед матчем 5-го тура чемпионата Франции со «Страсбургом» парижане отправят фанатским группировкам настоятельные требования, чтобы те не вывешивали баннеры против 27-летнего нападающего. Если рекомендации не будут выполнены болельщиками, клуб применит к ним санкции.

В прошлом сезоне Неймар принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт нападающего с «ПСЖ» действует до 30 июня 2022 года. Летом бразилец был готов сменить команду. Главными претендентами на него назывались «Барселона», «Реал» и «Ювентус». Однако в итоге ни один из клубов не смог согласовать переход футболиста.

