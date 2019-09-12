«ПСЖ» предупредит фанатов, чтобы не вывешивали баннеров против Неймара

«Пари Сен-Жермен» предпринимает попытки для безболезненного возвращения в команду бразильского форварда Неймара, который минувшим летом хотел покинуть клуб.
Как сообщает L'Equipe, перед матчем 5-го тура чемпионата Франции со «Страсбургом» парижане отправят фанатским группировкам настоятельные требования, чтобы те не вывешивали баннеры против 27-летнего нападающего. Если рекомендации не будут выполнены болельщиками, клуб применит к ним санкции.
В прошлом сезоне Неймар принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт нападающего с «ПСЖ» действует до 30 июня 2022 года. Летом бразилец был готов сменить команду. Главными претендентами на него назывались «Барселона», «Реал» и «Ювентус». Однако в итоге ни один из клубов не смог согласовать переход футболиста.
- 12 сентября 2019
-
00:43
-
00:34
-
00:13
-
00:10
-
00:00
- 11 сентября 2019
-
23:55
-
23:50
-
23:50
-
23:45
-
23:40
-
23:35
-
23:30
-
23:25
-
23:20
-
23:19
-
23:17
-
23:15
-
23:10
-
23:09
-
23:03
-
23:00
-
22:48
-
22:39
-
22:24
-
22:18
-
21:59
-
21:40
-
21:19
-
20:51
-
20:50
-
20:27
-
20:04
-
19:38
-
19:23
-
19:06