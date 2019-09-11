Отец Неймара: мы делали всё возможное для возвращения сына в «Барселону»

Отец форварда «ПСЖ» Неймара рассказал, почему его сын не сумел вернуться в «Барселону» в минувшее летнее трансферное окно.

«Как агент, ты чувствуешь себя слабым, потому что нет какой-либо структуры, которая позволяла бы вам приходить в команду и уходить из неё. В контракте Неймара нет пункта об отступных, и это всё очень усложняет.

Неймар был очень счастлив в «Барселоне». И когда друзья спрашивают у него, хочет ли он вернуться, он расстраивается.

Мы пытались прийти к соглашению. Делали всё возможное для этого», — приводит слова отца Неймара AS.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего перешёл в «ПСЖ». Контракт 27-летнего бразильца с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.