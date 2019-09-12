У арестованного агента Куртуа изъяли € 7 млн

Полицейские провели рейды в Монако, Лондоне и Льеже, в ходе которых у агента ряда бельгийских футболистов Кристофа Хенротая были арестованы две квартиры, лодка, три дорогих автомобиля и € 7 млн, сообщает Reuters.
Напомним, что задержание Хенротая произошло в Монако. После этого он был допрошен. Также в Льеже полиция задержала человека, сотрудничающего с ним. Агента и его партнёра подозревают в коррупции и отмывании денег при осуществлении трансферов. По информации следствия, Хенротай мог заниматься мошенничеством сразу в нескольких сделках.
Пока не уточняется, какие именно трансферы попали под подозрение. Хенротай является агентом таких футболистов, как Тибо Куртуа, Янник Феррейра Карраско и Кевин Миральяс. Ранее он также представлял интересы Ромелу Лукаку и Даниэля ван Бюйтена.
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