Агент Куртуа арестован по подозрению в коррупции и отмывании денег

Агент ряда бельгийских футболистов Кристоф Хенротай утром сегодня, 11 сентября, был арестован в Монако, сообщает Vrt.be.
Задержание Хенротая произошло в Монако. После этого он был допрошен. Также в Льеже полиция задержала человека, сотрудничающего с ним. Агента и его партнёра подозревают в коррупции и отмывании денег при осуществлении трансферов. По информации следствия, Хенротай мог успешно заниматься мошенничеством сразу в нескольких сделках.
Сообщается, что задержание Хенротая связано с обысками в «Андерлехте» и Федерации футбола Бельгии, которые состоялись в конце апреля этого года. Сегодня полиция уже успела провести обыски в четырёх местах в Монако, двух в Бельгии и одном в Лондоне.
Хенротай является агентом таких футболистов, как Тибо Куртуа, Янник Феррейра Карраско и Кевин Миральяс. Ранее он также представлял интересы Ромелу Лукаку и Даниэля ван Бюйтена.
- 11 сентября 2019
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