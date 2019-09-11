Агент Куртуа арестован по подозрению в коррупции и отмывании денег

Агент ряда бельгийских футболистов Кристоф Хенротай утром сегодня, 11 сентября, был арестован в Монако, сообщает Vrt.be.



Задержание Хенротая произошло в Монако. После этого он был допрошен. Также в Льеже полиция задержала человека, сотрудничающего с ним. Агента и его партнёра подозревают в коррупции и отмывании денег при осуществлении трансферов. По информации следствия, Хенротай мог успешно заниматься мошенничеством сразу в нескольких сделках.



Сообщается, что задержание Хенротая связано с обысками в «Андерлехте» и Федерации футбола Бельгии, которые состоялись в конце апреля этого года. Сегодня полиция уже успела провести обыски в четырёх местах в Монако, двух в Бельгии и одном в Лондоне.



Хенротай является агентом таких футболистов, как Тибо Куртуа, Янник Феррейра Карраско и Кевин Миральяс. Ранее он также представлял интересы Ромелу Лукаку и Даниэля ван Бюйтена.