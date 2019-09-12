Чалов — победитель голосования за лучшего молодого футболиста России

«Чемпионату» стали известны итоги голосования в номинации на премию Бышовца, названную в честь заслуженного тренера СССР Анатолия Бышовца и вручаемую лучшему игроку России до 21 года.
Победителем голосования стал нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, получивший 68 баллов. Вторую и третью строчки поделили футболисты «Краснодара» – вратарь Матвей Сафонов и полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов. Оба получили по 48 баллов.
Итоги голосования:
1. Фёдор Чалов (ЦСКА) – 68 баллов
2-3. Матвей Сафонов («Краснодар») – 48
2-3. Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар») – 48
4. Ильзат Ахметов (ЦСКА) – 40
5. Николай Рассказов («Спартак») – 13
6-8. Иван Обляков (ЦСКА) – 12
6-8. Иван Игнатьев («Краснодар») – 12
6-8. Александр Максименко («Спартак») – 12
9. Роман Евгеньев («Динамо») – 4
10. Артём Галаджан («Оренбург») – 3
11-14. Александр Ломовицкий («Спартак»/«Арсенал») – 1
11-14. Вячеслав Грулёв («Динамо») – 1
11-14. Игорь Дивеев (ЦСКА) – 1
11-14. Даниил Уткин («Краснодар») – 1
Участие в голосовании приняли 44 российских футболиста старше 28 лет, проведшие несколько сезонов в Российской Премьер-Лиге.
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