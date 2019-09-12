Президент «Реала»: нам не продали Левандовского с Погба и не продадут Мбаппе

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес рассказал о трудностях, с которыми столкнулся при попытке приобрести в команду некоторых звёздных футболистов.



«Мы пытались приобрести Роберта Левандовского в разные годы, но «Бавария» не продавала нам его. Та же самая ситуация с Полем Погба. Что касается Килиана Мбаппе, разумеется, нам нравится француз, и мы попытаемся купить его, но «Пари Сен-Жермен» не продаст его нам», — приводит слова Переса AS.



«Реал» после трёх стартовых туров нового сезона испанской Примеры занимает пятое место в турнирной таблице с 5 очками в активе. В следующем туре «сливочным» предстоит сыграть с «Леванте». Матч состоится 14 сентября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

Мбаппе пропустит ближайший матч «ПСЖ» и «Реала» в Лиге чемпионов из-за травмы