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Президент «Реала»: нам не продали Левандовского с Погба и не продадут Мбаппе

Президент «Реала»: нам не продали Левандовского с Погба и не продадут Мбаппе
Футбол / Англия 0

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес рассказал о трудностях, с которыми столкнулся при попытке приобрести в команду некоторых звёздных футболистов.

«Мы пытались приобрести Роберта Левандовского в разные годы, но «Бавария» не продавала нам его. Та же самая ситуация с Полем Погба. Что касается Килиана Мбаппе, разумеется, нам нравится француз, и мы попытаемся купить его, но «Пари Сен-Жермен» не продаст его нам», — приводит слова Переса AS.

«Реал» после трёх стартовых туров нового сезона испанской Примеры занимает пятое место в турнирной таблице с 5 очками в активе. В следующем туре «сливочным» предстоит сыграть с «Леванте». Матч состоится 14 сентября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

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