Алиев нагрубил украинскому полицейскому

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и «Локомотива» Александр Алиев попал в очередную неприятную ситуацию. Инцидент начался из-за того, что полиция остановила машину, на которой украинец ехал со своими друзьями.



Сотрудник полиции попросил водителя автомобиля предоставить документы, на что экс-игрок «Динамо» вместе со своим товарищем начали спорить и жёстко отреагировали, требуя полицейского продемонстрировать свои документы. В итоге компания Алиева получила штраф, который, судя по всему, не собирается оплачивать.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, Алиев выступал за «Локомотив» с 2010 года, провёл за клуб 25 матчей в чемпионате России, забил 14 голов. Также хавбек играл в России за махачкалинский «Анжи». Большую часть карьеры игрок провёл в киевском «Динамо», в составе которого дважды становился победителем чемпионата Украины.