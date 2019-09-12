Алиев нагрубил украинскому полицейскому

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и «Локомотива» Александр Алиев попал в очередную неприятную ситуацию. Инцидент начался из-за того, что полиция остановила машину, на которой украинец ехал со своими друзьями.
Сотрудник полиции попросил водителя автомобиля предоставить документы, на что экс-игрок «Динамо» вместе со своим товарищем начали спорить и жёстко отреагировали, требуя полицейского продемонстрировать свои документы. В итоге компания Алиева получила штраф, который, судя по всему, не собирается оплачивать.
Видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, Алиев выступал за «Локомотив» с 2010 года, провёл за клуб 25 матчей в чемпионате России, забил 14 голов. Также хавбек играл в России за махачкалинский «Анжи». Большую часть карьеры игрок провёл в киевском «Динамо», в составе которого дважды становился победителем чемпионата Украины.
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