Месси: не согласился бы на победу в Лиге чемпионов и проигрыш в Примере

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мыслями о важности победы в двух главных турнирах для команды – испанской Примере и Лиге чемпионов.
«Согласился ли бы я на победу в Лиге чемпионов при условии поражения в Примере? Нет. В начале сезона мы всегда говорим одно и то же, но такова правда – мы хотим выиграть всё. Давайте попытаемся достичь этой цели. Разумеется, я бы хотел выиграть Лигу чемпионов, потому что давно не делал этого. Думаю, «Барселона» должна снова выиграть этот трофей. Но я бы всё равно не согласился на такое условие. Я хочу выиграть и Лигу чемпионов, и Примеру», — приводит слова Месси Sport.es.
После трёх туров нынешнего розыгрыша испанской Примеры «Барселона», набрав 4 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице. От первой строчки, на которой расположился «Атлетико», сине-гранатовые отстают на пять очков.
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