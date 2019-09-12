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Селихов в ближайшее время будет прооперирован

Селихов в ближайшее время будет прооперирован
Футбол / РПЛ 0

Стали известны результаты дополнительного обследования вратаря московского «Спартака» Александра Селихова. У голкипера, который получил травму на одной из тренировок, диагностировано частичное повреждение правого ахиллова сухожилия.

«В ближайшее время он будет прооперирован. Желаем Александру скорейшего возвращения в строй!» — говорится на официальном сайте красно-белых.

Ранее в СМИ сообщалось, что на восстановление Селихову может понадобиться около восьми месяцев. После восьми туров в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает шестое место. В активе красно-белых 14 очков. В следующем туре «Спартак» на своём поле сыграет с «Уралом». Игра состоится 14 сентября.

Селихов травмировал ахиллово сухожилие на тренировке «Спартака»
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