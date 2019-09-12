Алдаир побывал в гостях у «Чемпионата». Фото из редакции
Сегодня, 12 сентября, в Москве очередным гостем редакции «Чемпионата» стал чемпион мира 1994 года в составе сборной Бразилии футболист Алдаир.
Лучшие кадры из редакции — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
- 12 сентября 2019
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