Алдаир побывал в гостях у «Чемпионата». Фото из редакции

Сегодня, 12 сентября, в Москве очередным гостем редакции «Чемпионата» стал чемпион мира 1994 года в составе сборной Бразилии футболист Алдаир.

Лучшие кадры из редакции — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.