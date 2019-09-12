Источник: Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
Бывший защитник «Локомотива» Тарас Михалик помогал финансово украинской армии во время выступлений за московский клуб, утверждает YouTube-канал «Бомбардир».
Согласно информации источника, 35-летний футболист ранее не афишировал свои действия, так как не считал это нужным. О помощи игрока, которую он оказывал украинской армии, стало известно после его конфликта с фанатами «Волыни».
Напомним, Михалик выступал в составе «Локомотива» с 2013 года. Вместе с московской командой украинский футболист стал чемпионом России в 2018 году, а также трижды становился обладателем Кубка страны. Ранее Михалик играл за такие команды, как киевское «Динамо», «Закарпатье» и киевский ЦСКА. Летом Михалик на правах свободного агента стал игроком «Волыни».
«Локомотив» объявил об уходе Михалика
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