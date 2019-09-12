М. Кержаков: нормально примем Кокорина. А как должны его принять? Как вертухаи?

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался о возможном возвращении в команду форварда Александра Кокорина.

«Нормально мы его примем. Как мы должны его принимать? Как вертухаи, что ли? Я верю, что он вернётся на прежний уровень. Слушай, давай так: он совершил проступок, получил наказание, испил чашу. Всё, можно всё забыть. Понятно, что будет тяжело. Понятно, что будет негатив на стадионах. Но думаю, что он преодолеет, а мы поможем, чем сможем», — приводит слова Кержакова «Фонтанка».

Напомним, 6 сентября суд удовлетворил ходатайства Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении. Футболисты были осуждены за участие в двух драках в центре Москвы осенью прошлого года.