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Кирьяков: «Тамбов» — команда с характером, которая точно даст бой ЦСКА

Кирьяков: «Тамбов» — команда с характером, которая точно даст бой ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник московского «Динамо» и сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от предстоящего матча между ЦСКА и «Тамбовом» в 9-м туре Российской Премьер-Лиги.

«ЦСКА встречается с последней командой чемпионата, и все ждут от москвичей победы. Но «Тамбов» точно даст бой. Эта команда с характером и способна отбирать очки даже у лидеров. Если у «армейцев» будет хотя бы немного недонастроя, то они могут серьёзно поплатиться. Поэтому нужно отнестись к этой встрече со всей ответственностью», — приводят слова Кирьякова «Известия».

Матч «Тамбов» — ЦСКА состоится 15 сентября в Саранске на стадионе «Мордовия Арена», начало — в 16:30 мск.

ЦСКА, набрав 16 очков, занимает 4-е место. «Тамбов» с 5 баллами находится на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ.

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