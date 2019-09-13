Кирьяков: «Тамбов» — команда с характером, которая точно даст бой ЦСКА

Бывший полузащитник московского «Динамо» и сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от предстоящего матча между ЦСКА и «Тамбовом» в 9-м туре Российской Премьер-Лиги.
«ЦСКА встречается с последней командой чемпионата, и все ждут от москвичей победы. Но «Тамбов» точно даст бой. Эта команда с характером и способна отбирать очки даже у лидеров. Если у «армейцев» будет хотя бы немного недонастроя, то они могут серьёзно поплатиться. Поэтому нужно отнестись к этой встрече со всей ответственностью», — приводят слова Кирьякова «Известия».
Матч «Тамбов» — ЦСКА состоится 15 сентября в Саранске на стадионе «Мордовия Арена», начало — в 16:30 мск.
ЦСКА, набрав 16 очков, занимает 4-е место. «Тамбов» с 5 баллами находится на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ.
- 13 сентября 2019
-
06:55
-
06:36
-
05:55
-
05:29
-
04:54
-
04:25
-
03:44
-
03:29
-
02:14
-
02:03
-
01:51
-
01:35
-
01:20
-
01:19
-
00:58
-
00:57
-
00:41
-
00:25
-
00:20
- 12 сентября 2019
-
23:57
-
23:48
-
23:29
-
23:17
-
23:17
-
23:00
-
22:56
-
22:49
-
22:38
-
22:27
-
22:13
-
22:02
-
21:55
-
21:52
-
21:34
-
21:25