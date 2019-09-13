Салах — лучший игрок «Ливерпуля» в августе

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах по итогам голосования на сайте клуба был назван лучшим игроком клуба в августе, опередив Роберто Фирмино и Садио Мане.

«Я счастлив получить эту награду, но, как я уже говорил раньше, самое главное для меня — это победы. В прошлом месяце мы выиграли все матчи, добились хороших результатов, и теперь нам нужно продолжать. Мы провели хороший месяц, выиграли трофей, а это всегда что-то особенное для команды», — приводит слова Салаха пресс-служба «Ливерпуля».

Видео доступно в "твиттере" «Ливерпуля».

В прошедшем месяце 27-летний египтянин провел за мерсисайдцев 6 матчей, где забил три мяча и сделал две голевые передачи.

«Ливерпуль» после четырёх туров возглавляет таблицу чемпионата Англии, опережая ближайшего преследователя «Манчестер Сити» на два очка.

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