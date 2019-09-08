Венгер: Салах сможет сравниться с Месси, если станет менее эгоистичным у ворот

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер сравнил египетского нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха с аргентинским форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.
«Салах похож на Месси. Но ему всё ещё необходимо нащупать последовательность аргентинца. Я считаю, что Мохамед умеет завершать атаки не хуже Месси. При этом Салах немного эгоистичен перед воротами. Думаю, он сможет сравниться с Лео, если изменит этот момент. Думаю, это обязательно произойдёт с возрастом. Следует понимать, когда нужно отдать мяч и дать завершить атаку другому игроку. Мне очень нравится Салах, у него огромный потенциал», — приводит слова Венгера beIN Sports.
В текущем сезоне Салах принял участие в 4 матчах английской Премьер-лиги, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
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