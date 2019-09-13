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Мать добилась, чтобы её сын ходил в школу с причёской в стиле Ибрагимовича

Мать добилась, чтобы её сын ходил в школу с причёской в стиле Ибрагимовича
Футбол 0

Мать мальчика, который увлекается футболом и сделал причёску в стиле шведского нападающего Златана Ибрагимовича, поблагодарила общественность за то, что помогла её семье.

Конфликт вокруг причёски ученика четвёртого класса школы № 4 в Сосновоборске возник в начале учебного года. Учитель и директор школы сделали замечание мальчику, который пришёл в учебное заведение с причёской, как у кумира — нападающего Златана Ибрагимовича. Руководство школы сочло неуместным то, что он выбрил виски, осветлил волосы и собрал их в хвостик на затылке, и вызвало его родителей. Взрослым предложили либо сменить прическу сыну, либо забрать его из школы на домашнее обучение. В итоге мать добилась, чтобы её сын ходил в школу в своём нынешнем образе.

«Я бы хотела сказать слова благодарности всем, кто нас поддержал. Всем, кто не остался равнодушен», — цитирует маму мальчика телеграм-канал Mash.

Видео доступно на «Чемпионате».

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