Руни считает, что Кейн побьёт его рекорд в сборной Англии

Лучший бомбардир в истории сборной Англии Уэйн Руни высказал мнение, что нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн побьёт его рекорд в ближайшие два-три года.
В свои 26 лет Кейн отличился уже 26 раз за национальную команду, и до результата Руни ему остается ещё 27 мячей.
«Никогда не воспринимал голы как само собой. Когда я достиг рубежа в 35 голов за сборную Англии, я смог почувствовать, что рекорд всё ближе. Не думаю, что мой рекорд продержится 50 лет, как это было в случае с Бобби Чарльтоном. Думаю, Гарри Кейн может его побить в ближайшие два-три года. Он прекрасный бомбардир, и его статистика за сборную Англии впечатляет. Когда я поставил рекорд и вернулся сыграть свой последний матч, я сказал, что для меня было бы честью вручить Гарри золотую бутсу, как когда-то Бобби Чарльтон вручил мне», — цитирует Руни The Independent.
- 13 сентября 2019
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