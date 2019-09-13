«Зенит» и «Локомотив» потеряли очки в матчах молодёжного первенства

«Зенит» не сумел победить тульский «Арсенал» в матче 9-го тура молодёжного первенства России. Встреча состоялась на поле академии сине-бело-голубых в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1.
Уже на 7-й минуте был забит быстрый гол – отличился нападающий «оружейников» Тамерлан Мусаев. В начале второго тайма, на 50-й минуте, хозяева восстановили равенство в счёте усилиями форварда Кирилла Косарева. До конца матча счёт не изменился.
«Зенит», набрав 19 очков, продолжает занимать первое место в турнирной таблице молодёжного первенства, однако может упустить лидерство по итогам тура. «Арсенал» (14) – седьмой.
В параллельном матче «Сочи» принимал «Локомотив». Встреча прошла на стадионе «Центральный» имени Славы Метревели и завершилась со счётом 1:1.
Хозяева вышли вперёд на 17-й минуте благодаря точному удару полузащитника Никиты Колдунова. На 33-й минуте «Сочи» остался в меньшинстве. Под занавес встречи «железнодорожникам» всё же удалось уйти от поражения усилиями защитника Германа Основа.
«Локомотив», набрав 17 очков, занимает третье место в турнирной таблице молодёжного первенства. «Сочи» (6) – 14-й.
- 13 сентября 2019
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