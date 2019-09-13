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«Зенит» и «Локомотив» потеряли очки в матчах молодёжного первенства

«Зенит» и «Локомотив» потеряли очки в матчах молодёжного первенства
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» не сумел победить тульский «Арсенал» в матче 9-го тура молодёжного первенства России. Встреча состоялась на поле академии сине-бело-голубых в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1.

Уже на 7-й минуте был забит быстрый гол – отличился нападающий «оружейников» Тамерлан Мусаев. В начале второго тайма, на 50-й минуте, хозяева восстановили равенство в счёте усилиями форварда Кирилла Косарева. До конца матча счёт не изменился.

«Зенит», набрав 19 очков, продолжает занимать первое место в турнирной таблице молодёжного первенства, однако может упустить лидерство по итогам тура. «Арсенал» (14) – седьмой.

Россия - Молодёжное первенство. 9-й тур
13 сентября 2019, пятница. 12:00 МСК
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Арсенал-мол.
Тула
0:1 Мусаев – 7'   1:1 Косарев – 50'
Удаления: нет / Алексеев – 90'

В параллельном матче «Сочи» принимал «Локомотив». Встреча прошла на стадионе «Центральный» имени Славы Метревели и завершилась со счётом 1:1.

Хозяева вышли вперёд на 17-й минуте благодаря точному удару полузащитника Никиты Колдунова. На 33-й минуте «Сочи» остался в меньшинстве. Под занавес встречи «железнодорожникам» всё же удалось уйти от поражения усилиями защитника Германа Основа.

«Локомотив», набрав 17 очков, занимает третье место в турнирной таблице молодёжного первенства. «Сочи» (6) – 14-й.

Россия - Молодёжное первенство. 9-й тур
13 сентября 2019, пятница. 12:00 МСК
Сочи-мол.
Сочи
Окончен
1 : 1
Локомотив-мол.
Москва
1:0 Колдунов – 17'   1:1 Основ – 80'
Удаления: Суринович – 34' / нет
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