«Зенит» и «Локомотив» потеряли очки в матчах молодёжного первенства

«Зенит» не сумел победить тульский «Арсенал» в матче 9-го тура молодёжного первенства России. Встреча состоялась на поле академии сине-бело-голубых в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1.



Уже на 7-й минуте был забит быстрый гол – отличился нападающий «оружейников» Тамерлан Мусаев. В начале второго тайма, на 50-й минуте, хозяева восстановили равенство в счёте усилиями форварда Кирилла Косарева. До конца матча счёт не изменился.



«Зенит», набрав 19 очков, продолжает занимать первое место в турнирной таблице молодёжного первенства, однако может упустить лидерство по итогам тура. «Арсенал» (14) – седьмой.

В параллельном матче «Сочи» принимал «Локомотив». Встреча прошла на стадионе «Центральный» имени Славы Метревели и завершилась со счётом 1:1.



Хозяева вышли вперёд на 17-й минуте благодаря точному удару полузащитника Никиты Колдунова. На 33-й минуте «Сочи» остался в меньшинстве. Под занавес встречи «железнодорожникам» всё же удалось уйти от поражения усилиями защитника Германа Основа.



«Локомотив», набрав 17 очков, занимает третье место в турнирной таблице молодёжного первенства. «Сочи» (6) – 14-й.