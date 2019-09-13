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«Спартак» победил «Урал» в матче молодёжного первенства

«Спартак» победил «Урал» в матче молодёжного первенства
Футбол / РПЛ 0

В 9-м туре молодёжного первенства России «Спартак» принимал «Урал». Матч состоялся на поле академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова в Москве и завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Красно-белые вышли вперёд в концовке первого тайма – на 40-й минуте отличился полузащитник Максим Калачевский. Спустя всего три минуты хавбек Степан Оганесян удвоил преимущество «Спартака». На 68-й минуте хозяева довели счёт до разгромного – дубль оформил Калачевский. Под занавес встречи, на 85-й минуте, гостям удалось сократить отставание усилиями полузащитника Дениса Новикова.

«Спартак», набрав 10 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице молодёжного первенства. «Урал» (14) располагается на шестой строчке.

Россия - Молодёжное первенство. 9-й тур
13 сентября 2019, пятница. 15:00 МСК
Спартак-мол.
Москва
Окончен
3 : 1
Урал-мол.
Екатеринбург
1:0 Калачевский – 40'   2:0 Оганесян – 43'   3:0 Калачевский – 68'   3:1 Новиков – 85'
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