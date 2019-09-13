«Спартак» победил «Урал» в матче молодёжного первенства

В 9-м туре молодёжного первенства России «Спартак» принимал «Урал». Матч состоялся на поле академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова в Москве и завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев.



Красно-белые вышли вперёд в концовке первого тайма – на 40-й минуте отличился полузащитник Максим Калачевский. Спустя всего три минуты хавбек Степан Оганесян удвоил преимущество «Спартака». На 68-й минуте хозяева довели счёт до разгромного – дубль оформил Калачевский. Под занавес встречи, на 85-й минуте, гостям удалось сократить отставание усилиями полузащитника Дениса Новикова.



«Спартак», набрав 10 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице молодёжного первенства. «Урал» (14) располагается на шестой строчке.