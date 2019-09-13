Нигматуллин: Селихов ещё поборется. Он должен составить конкуренцию Максименко

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о частых травмах голкипера московского «Спартака» Александра Селихова. Недавно 25-летний игрок получил частичное повреждение правого ахиллова сухожилия.

«Селихов ещё поборется. Карьеру пора завершать мне. А Александру всего 25 лет. Да, у него три травмы подряд, и не успевает восстанавливаться. На самом деле здесь надо проявить дюжий характер, чтобы не сломаться.

Сложно сказать, в каком состоянии находится Александр, но происходит что-то не то. Организм почему-то не справляется с нагрузками. Только набирает игровую форму — и сразу же серьёзные травмы, которые многие футболисты за всю карьеру не получают. За это время нужно проанализировать всю ситуацию. Может, микроэлементов организму не хватает.

Нужно обязательно провести анализ, чтобы не получить ещё одну, но семь месяцев это очень долго. Потом процесс восстановления. Поэтому волю в кулак, и скоро можно играть. Многие вратари в 25 ещё не играли на высшем уровне, а потом завершают только в 40. Даже Станислав Саламович начал в 26. Всё должно быть хорошо, и он должен составить конкуренцию Максименко», — сказал Нигматулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Хасановым.