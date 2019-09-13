Томас Цорн: с Каррерой «Спартак» контактировать не намерен

Мы приходим на интервью с гендиректором «Спартака» в день, когда было объявлено об иске клуба к болельщику ЦСКА Андрею Малосолову, дело о якобы расистских высказываниях которого в «твиттере» будет рассмотрено в суде. Напомним, что фанат «армейцев» сравнил игрока красно-белых Луиса Адриано с обезьяной.

«Пост Малосолова – это расизм»

— Мы действительно написали письмо в прокуратуру, указав на тот инцидент, который случился во время матча с ЦСКА в Австрии, — признает Цорн. — Как генеральный директор, могу сказать, что клуб должен защищать наших футболистов. Мы поддержали Луиса Адриано таким образом. Остальное будет уже решать суд.

— Но сначала вы просто запретили ему доступ на стадион.

— Это действительно было, потому что Малосолов – официальное лицо, журналист. Тогда действовали так.

— Но чего вы добивались, передавая дело в суд?

— Мы не требуем ничего – просто хотим, чтобы с этим разобрались. Пусть суд назначит наказание по закону. У нас нет ничего личного к Малосолову, и неважно, что он болельщик ЦСКА. Также мы поступили бы с любым другим человеком, который напишет подобные вещи о наших футболистах.

— То есть, для гендиректора «Спартака» пост про обезьяну — расизм?

— На мой взгляд – да, расизм. Причём, после матча в Австрии мы обсудили этот инцидент с Леонидом Арнольдовичем, сформировали общую позицию клуба.

«Спартак» судится с фаном ЦСКА. Он назвал Адриано «обезьяной» в «Твиттере» Андрея Малосолова обвиняют по статье «о возбуждении вражды из расистских побуждений». Год назад ему грозил бы тюремный срок.

— Но ведь и болельщики «Спартака» пели про Гильерме: «Зачем российской сборной обезьяна»? То есть вы показываете и своим фанатам, что так делать не надо…

— …Да, это сообщение для всех. Нужно взяться за голову. И мы просто хотим разобраться в этой ситуации, чтобы подобное не повторялось.

— Но если Малосолов извинится – дело ещё можно будет повернуть?

— Нет, ведь уже ведутся следственные мероприятия.

— Подобных историй, когда иски подаются за посты в соцсетях, в российском футболе ещё не было.

— Но в данном случае много людей прочитало этот «твит». Малосолов, повторю, человек медийный. Когда подобные проявления распространяются в общественном мнении – это неправильно. Да, в России подобного не было, но это неважно. Говорить подобные вещи недопустимо, особенно для журналиста.

— Адриано знает, что клуб вступился за него таким образом?

— Зачем его этим грузить. Для Луиса это и так неприятная ситуация.

— Не опасаетесь, что в тех же британских СМИ вновь появятся упоминания «Спартака» в контексте расизма?

— Британские СМИ часто цепляются за такие вещи, особенно, если это касается российского футбола. Но в нашем случае более позитивный кейс – клуб защищает футболиста.

***

— Что для вас нового в позиции гендиректора?

— Много чего. Мне эта работа нравится, я развиваюсь, двигаюсь дальше в своей карьере. Раньше у меня не было такого количества подчиненных, с которыми надо общаться, руководить. Плюс, я отвечаю не только за спортивную часть, но и за общее развитие клуба. В целом всем доволен и считаю, что пока я неплохо справляюсь.

— Тогда оперативный вопрос для руководителя: Каррера в Москве, предыдущая попытка позвать его на матч закончилась провалом – его представители отказались. Вы намерены сейчас с ним контактировать?

— Я – нет.

— Почему?

— Мы с Массимо, конечно, знакомы ещё со времен, когда он был главным тренером клуба (Цорн в то время организовывал сборы для «Спартака» — Прим. «Чемпионата»), но не могу сказать, что Каррера — мой друг и что мы общаемся. Сейчас вообще много кто приехал в Москву – тот же Тотти. Я же не должен его звать на матч, правильно?

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— Но Тотти не оставил никакого следа в истории «Спартака», а Каррера – да.

— Так если захочет – может прийти. Но от нас этой позиции, что мы его зовем, нет. Во-первых, я не знаю его графика, с нами никто не связывался, не обращался. Во-вторых, считаю, что с учётом текущего фона у болельщиков и в СМИ это напротив может создать конфликтную ситуацию. В общем, если придёт – пожалуйста. Не придёт – тоже пожалуйста.

— Есть ли у «Спартака» сейчас какие-либо контакты с представителем Карреры Тимуром Гурцкая, который последнее время был очень близок к клубу?

— Нет. Рядом с клубом нет никого, кто бы его здесь представлял. Но вы что конкретно имеете в виду?

— Давайте сфомулируем: Если бы в один момент вам представили человека, близкого к тренеру, и сказали: «Решения по трансферам будет принимать он». Вы бы согласились?

— Думаю, что такого не будет. Леонид Арнольдович вряд ли хочет подобного в клубе. Когда я пришёл на эту работу он сказал: «Выстраивай клуб по европейскому образцу». Наводи порядок. У нас чёткая структура. Я — генеральный и спортивный директор. Наши трансферы мы согласовываем с советом директоров и главным тренером. Вот и всё.

— То есть, совмещение позиций генерального и спортивного директоров будет продолжаться?

— Да. Бывают разные генеральные директоры. Есть люди больше из коммерческой сферы, а я больше из спортивной сферы. У нас будет человек на позиции главного скаута, который будет вести футболистов и участвовать в трансферах. При такой схеме, если я активно уже занимаюсь темой, спортивный директор будет лишним.

— Можете назвать этого человека?

— Пока нет.

— Россиянин или иностранец?

— Посмотрим.

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— Селекционный отдел расширится или сократится? Сейчас ведь его фактически не существует.

— Всего селекционеров на ставке было четверо. Думаю, это число сократится. У нас также селекционеры и в академии, но этим я буду заниматься позже. Хочется как-то скомпоновать работу в дубле, «Спартаке-2», чтобы была понятная вертикаль между всеми командами.

— Почему прямо посередине трансферной кампании было принято решение расстаться с предыдущим селекционным отделом?

— Я посмотрел за их работой на протяжении нескольких месяцев и решил, что нужно это направление освежить. Мы нормально расстались и поблагодарили людей. Не хочется негатива. Но если же расшифровать, то я бы хотел приходить к селекционерам с каким-то кейсом и мог сразу получить информацию. Не так что: «Мы проведем работу и найдем футболистов», а чтобы у них уже была база игроков, которых они давно ведут и знают, как они могут помочь клубу. Соответственно, должно быть понимание по футболу, который ставит тренер. Например, нам нет смысла рассматривать защитника для схемы 5-3-2.

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— Селекционеры должны понимать, как играет команда и кто может её усилить?

— У нас есть философия футбола, Кононов её сформулировал. Я поддерживаю эту философию. И если у нас есть селекционная служба, она должна видеть футбол так же, как главный тренер. Философия игры должна быть у всех одна. Скаут должен подбирать игроков под тот футбол, в который играет клуб.

— Но в «Спартаке» часто меняются тренеры.

— Но на данный момент наш тренер – Олег Кононов. И его философия соответствует выбранной клубом. А мы будем подбирать людей под неё.

— Есть информация, что селекционеры выступали против некоторых ваших кандидатур.

— Ничего такого я не слышал.

— В чьих трансферах участвовал нынешний селекционный отдел?

— Они вели давно и участвовали в трансфере Понсе.

Фото: РИА Новости

— А ваше мнение при переходе Понсе учитывалось?

— Да. Его подписание – общее решение.

— Вы сказали, что выработали клубную философию. Можете её сформулировать?

— Мы уже ее формулировали. Но давайте ещё раз. Мы будем искать быстрых игроков, перспективных, молодых. Чтобы вот эта ситуация, когда мы имеем положительную разницу между продажами и покупками, не была разовой. Шюррле здесь был исключением, но, думаю, это не помешало команде и главному тренеру. Это тоже часть работы по постройке новой команды, которую мы ведём.

— В чем особенность Шюррле?

— Андре даёт импульс команде, молодым игрокам. Думаю, вы это прекрасно видите по матчам и открытым тренировкам. Он — прекрасный парень и тренеры с ним даже советуются. Но все это без всякого давления, очень доброжелательно. Думаю, что с Шюррле мы угадали, несмотря на то, что по возрасту он не совсем вписывается. Шюррле ведь и молодых подтягивает — Крала, Джордана, Тиля — общается с ними вне поля, поддерживает.

— Когда срабатывает опция по Шюррле? Когда вам надо принять решение?

— В любой момент до середины мая.

— А есть опция по количеству матчей или решение принимать «Спартаку»?

— Мы решаем. Решили — взяли. Пишем в Дортмунд — и они обязаны нам его продать.

Шюррле уже испортился. Виновата система Кононова Вернее, её отсутствие.

— А сам Шюррле может отказаться?

— Конечно, требуется и его согласие, мы же не можем заставить его заключить с нами трудовой договор.

— Но ведь всегда может получиться как у ЦСКА с Бекао.

— Не думаю, что Шюррле откажется. Но посмотрим, время покажет.

Полную версию интервью читайте на «Чемпионате» сегодня, 13 сентября.