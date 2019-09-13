Цорн прокомментировал возможность возвращения в «Спартак» Дзюбы
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн высказался о возможном возвращении в клуб форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.
«Если бы была возможность вернуть воспитанника Артёма Дзюбу в «Спартак», вернули ли бы? Её же нет. Очень хорошо отношусь к Артёму Дзюбе, но мы его не рассматриваем», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Дзюба дебютировал за «Спартак» в 2006 году в матче Кубка России с «Уралом». Летом 2015 года нападающий в статусе свободного агента перешёл в «Зенит». Футболист на правах аренды выступал также за «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал».
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе красно-белых 14 очков.
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- 13 сентября 2019
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