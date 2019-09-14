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Жардим: «Монако» хорошо поработал во время перерыва на матчи сборных

Жардим: «Монако» хорошо поработал во время перерыва на матчи сборных
Футбол / Франция 0

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями от матча 5-го тура чемпионата Франции с «Марселем», который состоится 15 сентября.

«Мы хорошо поработали во время перерыва на матчи сборных. Игроки были очень сосредоточены. Остальные футболисты вернулись из сборных, и мы начали готовиться к матчу. Нам нужно набирать очки.

В центре поля у команды появилось больше качеств. Мы стараемся хорошо работать с прибывшими Тьемуэ и Адриеном Силвой. Все игроки готовы начать игру с первых минут.

Это важный матч, у «Марселя» не сильно поменялась команда с прошлого года. Мы уважаем наших соперников, но делаем всё, чтобы добиваться побед.

Это команда с большим опытом и игроками, привыкшими побеждать. У них не очень большой состав, но они показали свою реализацию в двух последних матчах с «Ниццей» и «Сент-Этьеном», — приводит слова Жардима пресс-служба клуба.

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