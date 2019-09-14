Михайличенко: «Десна» специально готовилась к этому матчу с нами

Главный тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко прокомментировал предстоящий матч своей команды с «Десной».



«Наши сборники вернулись в расположение в разном состоянии. Кто-то имел игровую практику, другие — нет, одни выиграли, другие проиграли. Но такая ситуация у нас происходит всегда после международной паузы. Именно поэтому наша подготовка была разбита на две части. Сейчас самое главное — объединиться, переключиться с проблем сборных на клубные дела и настроиться на динамовскую волну. У нас сейчас интересный, но при этом тяжёлый отрезок, когда будет достаточно много игр, переездов. Поэтому нужно будет сконцентрироваться на этой работе.



Ближайшая игра с «Десной» очень важна для нас как в психологическом, так и в турнирном смысле. Как это ни странно, но мы будем встречаться с одним из лидеров, который вёл целенаправленную подготовку к предстоящему матчу, специально для этого выехав на десятидневный сбор в Турцию. Ситуация это позволяла им. Но и для «Динамо» подобная ситуация привычная, когда в сборные различных возрастов и стран вызывают большое количество наших игроков. И это, хочу сказать, приятная ответственность», — приводит слова Михайличенко пресс-служба «Динамо».



Начало матча «Динамо» — «Десна», который состоится в воскресенье, 15-го сентября, запланировано на 17:00.

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