Роналду презентовал свой новый аромат

Нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду презентовал аромат, выпущенный под его собственным брендом CR7.
34-летний португальский футболист опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фото, на котором держит синий флакон с ароматом, получившим название Play It Cool («Сохраняй спокойствие»). Напомним, помимо парфюмерии Роналду выпускает под своим брендом нижнее бельё и линейку одежды.
Роналду выступает в составе туринского «Ювентуса» с 2018 года. Ранее он защищал цвета мадридского «Реала» с 2009 по 2018 год. В текущем сезоне Роналду принял участие в 2 матчах итальянской Серии А и записал на свой счёт гол. Также форвард играет за национальную команду Португалии, вместе с которой становился чемпионом Европы и победителем Лиги наций.
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