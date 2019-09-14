Хавбек «Лиона»: команда мобилизуется, чтобы сыграть свой лучший матч с «Зенитом»
Полузащитник «Лиона» Жефф Рен-Аделед прокомментировал ничью в матче 5-го тура чемпионата Франции с «Амьеном» (2:2). 21-летний хавбек заверил, что команда соберётся и будет готова ко вторнику — к встрече 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».
«Мы должны побеждать в такого рода матчах и действовать более сконцентрированно. Мы профессионалы, мы мобилизуемся, чтобы во вторник сыграть свой лучший матч в Лиге чемпионов с „Зенитом“, — приводит слова Аделеда Footmercato.
В турнирной таблице Лиги 1 «Лион» занимает 6-е место. В активе «ткачей» 8 очков. Матч между французской командой и «Зенитом» состоится во вторник, 17 сентября, в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер». Начало — в 19:55 мск.
«Лион» перед матчем с «Зенитом» в Лиге чемпионов сыграл вничью с «Амьеном»
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