«МЮ» вышел вперёд в матче с «Лестером», Рашфорд забил пенальти уже на 8-й минуте

В матче пятого тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити» открыт счёт. На 8-й минуте встречи пенальти реализовал форвард хозяев Маркус Рашфорд.

Рашфорд первым оказался на мяче в чужой штрафной, Чаглар Сёюнджю пошёл в опрометчивый подкат и сбил Маркуса. Форвард был точен при пробитии 11-метрового.

Видео доступно на «Чемпионате».



Сегодня, 14 сентября, также состоятся матчи «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Бёрнли», «Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон», «Тоттенхэм Хотспур» — «Кристал Пэлас», «Вулверхэмптон» — «Челси» и «Норвич Сити» — «Манчестер Сити».



В единственной из уже сыгранных встреч «Ливерпуль» дома обыграл «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 3:1.



Завершится пятый тур АРЛ 15 сентября встречами «Борнмут» — «Эвертон», «Уотфорд» — «Арсенал», «Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед».