«Спартак» проиграл «Уралу» в матче РПЛ

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» проиграл екатеринбургскому «Уралу» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена». Обслуживал матч арбитр Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

Счёт был открыт на 12-й минуте. Автором гола стал Самуэль Жиго, которому ассистировал Зелимхан Бакаев. В начале второго тайма равновесие восстановил Владимир Ильин. На 60-й минуте гостей вывел вперёд Отман Эль-Кабир. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Николай Димитров.

Таким образом, «Спартак» потерпел второе поражение подряд на своём поле. В прошлом туре москвичи проиграли дома «Зениту» (0:1).

«Урал», набрав 13 очков, поднялся на восьмое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Спартак» (14) — на 6-м месте в таблице.