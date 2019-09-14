«Спартак» потерпел третье поражение подряд

Московский «Спартак» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги проиграл екатеринбургскому «Уралу» со счётом 1:2.

Для красно-белых это поражение стало третьим подряд во всех турнирах. Московский клуб все поражения потерпел на своём поле. Ранее «Спартак» уступил португальской «Браге» (1:2) в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы, а затем проиграл петербургскому «Зениту» (0:1) во встрече 8-го тура чемпионата России.

«Спартак», набрав 14 очков, занимает шестое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Следующий матч москвичи проведут 20 сентября с «Уфой». Встреча состоится в Уфе на стадионе «Нефтяник».

С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».