«Спартак» потерпел третье поражение подряд
Московский «Спартак» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги проиграл екатеринбургскому «Уралу» со счётом 1:2.
Для красно-белых это поражение стало третьим подряд во всех турнирах. Московский клуб все поражения потерпел на своём поле. Ранее «Спартак» уступил португальской «Браге» (1:2) в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы, а затем проиграл петербургскому «Зениту» (0:1) во встрече 8-го тура чемпионата России.
«Спартак», набрав 14 очков, занимает шестое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Следующий матч москвичи проведут 20 сентября с «Уфой». Встреча состоится в Уфе на стадионе «Нефтяник».
С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».
Кононов: к сожалению, атаки «Спартака» были не так продуманы, чтобы их завершить
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