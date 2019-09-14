«Сочи» — «Локомотив»: Ан. Миранчук получил травму в начале матча

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук получил травму в начале матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм).
Миранчук получил повреждение голеностопа и покинул поле с помощью врача. На 13-й минуте вместо него на замену вышел португальский нападающий Антонио Эдер.
Матч «Сочи» — «Локомотив» проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи, а также текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. В роли его ассистентов выступают Валерий Данченко (Уфа) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Василий Казацев (Санкт-Петербург).
«Локомотив», набрав 14 очков, занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» (6) — на 14-м месте.
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