Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Главная / Ставки / Новости /

«Сочи» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

«Сочи» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России
Ставки 0

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Сочи» — «Локомотив».

Ставка: «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча за 2.10.

«За плохой игрой должна идти хорошая. Не сказать, что «Локомотив» плохо выглядел с «Ростовом», но проиграл. Могли сыграть вничью, если бы не спина Евгения Чернова. Хотя моменты у «Ростова» тоже были, можно было не доводить до нервной концовки.

«Локомотив» отправляется играть на «Фишт» -с командой Александра Точилина. Думаю, в преддверии Лиги чемпионов «Локомотиву» важно сыграть хорошо в чемпионате, а потом уже спокойненько готовиться к выезду в Леверкузен.

С трудом поверю, что «Локомотив» может не выиграть в трех турах подряд. Наверное, такое может быть, но все-таки не верится, что два матча подряд проиграет, тем более дебютанту Премьер-Лиги, пусть и обладающему хорошим подбором игроков. «Сочи» одержал долгожданную победу в матче с «Рубином». Но не думаю, что футболисты «Локомотива» будут допускать такие же ошибки, как Егор Сорокин.

«Локомотив» сыграл товарищеский матч с юрмальским «Спартаком». Эдер забил два мяча с передач Жоау Мариу. Они не ездили в сборную. Думаю, «Локомотив» не проиграет, ну и много голов здесь быть не должно. Хотя у «Локомотива» достаточно результативных матчей в этом сезоне. Полагаю, «Локо» учтет ошибки, которые допустил «Рубин», и постарается их не повторить. Ну и надо постараться сыграть на ноль. Команды Семина умеют играть на ноль. Но в этом сезоне только один матч «Локо» провел, не пропустив ни одного мяча. В преддверии Лиги чемпионов важно качественно сыграть в обороне.

Мой прогноз — «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча» за 1,61. А основная ставка — «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча» за 2,1».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент