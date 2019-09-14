«Сочи» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Сочи» — «Локомотив».



Ставка: «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча за 2.10.



«За плохой игрой должна идти хорошая. Не сказать, что «Локомотив» плохо выглядел с «Ростовом», но проиграл. Могли сыграть вничью, если бы не спина Евгения Чернова. Хотя моменты у «Ростова» тоже были, можно было не доводить до нервной концовки.



«Локомотив» отправляется играть на «Фишт» -с командой Александра Точилина. Думаю, в преддверии Лиги чемпионов «Локомотиву» важно сыграть хорошо в чемпионате, а потом уже спокойненько готовиться к выезду в Леверкузен.



С трудом поверю, что «Локомотив» может не выиграть в трех турах подряд. Наверное, такое может быть, но все-таки не верится, что два матча подряд проиграет, тем более дебютанту Премьер-Лиги, пусть и обладающему хорошим подбором игроков. «Сочи» одержал долгожданную победу в матче с «Рубином». Но не думаю, что футболисты «Локомотива» будут допускать такие же ошибки, как Егор Сорокин.



«Локомотив» сыграл товарищеский матч с юрмальским «Спартаком». Эдер забил два мяча с передач Жоау Мариу. Они не ездили в сборную. Думаю, «Локомотив» не проиграет, ну и много голов здесь быть не должно. Хотя у «Локомотива» достаточно результативных матчей в этом сезоне. Полагаю, «Локо» учтет ошибки, которые допустил «Рубин», и постарается их не повторить. Ну и надо постараться сыграть на ноль. Команды Семина умеют играть на ноль. Но в этом сезоне только один матч «Локо» провел, не пропустив ни одного мяча. В преддверии Лиги чемпионов важно качественно сыграть в обороне.



Мой прогноз — «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча» за 1,61. А основная ставка — «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча» за 2,1».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.