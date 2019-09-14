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Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» разгромить «Пршибрам»

Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» разгромить «Пршибрам»
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 9-го тура чемпионата Чехии «Млада Болеслав» разгромила «Пршибрам» со счётом 6:0. Встреча состоялась в Младе Болеслав на стадионе «Адидас-Арена». Обслуживал матч арбитр Радек Дубравски.

Счёт был открыт на 10-й минуте. Автором гола стал Мурис Мешанович. В середине тайма преимущество хозяев увеличил Павел Буха. Перед свистком на перерыв счёт до крупного довёл российский нападающий Николай Комличенко. В начале второго тайма Комличенко оформил дубль, забив четвёртый гол в ворота гостей. На 63-й минуте дубль сделал Мешанович, а ещё через 10 минут Буха довершил разгром.

В нынешнем сезоне 24-летний Комличенко в пяти матчах забил семь голов в чешском национальном чемпионате (один — с пенальти). В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром турнира.

Чехия - Высшая лига. Высшая лига. 9-й тур
14 сентября 2019, суббота. 17:30 МСК
Млада Болеслав
Болеслав
Окончен
6 : 0
Пршибрам
Пршибрам
1:0 Мешанович – 10'   2:0 Буха – 27'   3:0 Комличенко – 44'   4:0 Комличенко – 51'   5:0 Мешанович – 63'   6:0 Буха – 73'
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