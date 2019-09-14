Агуэро сократил разницу в счёте в матче «Норвич» – «Ман Сити». Видео

«Манчестер Сити» под занавес первого тайма сократил отставание в счёте в выездном матче с «Норвич Сити» — 1:2. Отличился Серхио Агуэро.
Бернарду Силва здорово закрутил мяч в штрафную с левого фланга. Агуэро убежал от опекуна и головой уложил мяч точно под правую штангу. Без шансов для Крула.
Видео доступно на «Чемпионате».
В уже сыгранных встречах «Ливерпуль» дома обыграл «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 3:1, а «Манчестер Юнайтед» с минимальным преимуществом был сильнее «Лестер Сити» — 1:0. «Челси» на выезде разгромил «Вулверхэмптон» — 5:2. «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграл вничью с «Бёрнли» — 1:1. «Шеффилд Юнайтед» дома уступил «Саутгемптону» — 0:1. «Тоттенхэм» на своём поле разгромил «Кристал Пэлас» — 4:0.
Завершится пятый тур АРЛ 15 сентября встречами «Борнмут» — «Эвертон», «Уотфорд» — «Арсенал», «Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед».
- 14 сентября 2019
-
20:59
-
20:58
-
20:51
-
20:46
-
20:41
-
20:37
-
20:31
-
20:30
-
20:22
-
20:17
-
20:10
-
20:10
-
20:08
-
20:00
-
19:59
-
19:59
-
19:51
-
19:51
-
19:46
-
19:41
-
19:23
-
19:05
-
19:01
-
19:00
-
19:00
-
18:58
-
18:57
-
18:54
-
18:52
-
18:48
-
18:41
-
18:34
-
18:32
-
18:30
-
18:24