Дубль Мертенса принёс «Наполи» победу в матче с «Сампдорией»

В матче 3-го тура итальянской Серии А «Наполи» принимал «Сампдорию». Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Первый мяч забил нападающий Дрис Мертенс на 13-й минуте. В середине второго тайма Мертенс оформил дубль. Результативные передачи в актив записали защитник Джованни Ди Лоренцо и форвард Фернандо Льоренте.

«Наполи», набрав 6 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Сампдория» (0) — последнее, 20-е.

В 4-м туре Серии А команда из Неаполя на выезде встретится с «Лечче», а клуб из Генуи на домашнем стадионе примет «Торино». Оба матча состоятся 22 сентября.

Турнирную таблицу итальянского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».