Мариу: было бы неплохо забить десять мячей, но главное — стать чемпионом России

Полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу дал комментарий после победы со счётом 1:0 в выездном матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».
«Хочу поблагодарить команду. Меня очень хорошо приняли, поэтому проблем с адаптацией не возникло. Сегодня мы завоевали три очка. Я прибавляю с каждым матчем и надеюсь скоро набрать лучшую форму.
Насколько важным при переходе в «Локомотив» был фактор Лиги чемпионов? Это высший уровень клубного футбола. «Локомотив» — хорошая команда, и мы должны показать весь свой потенциал. Надеюсь, мы удачно выступим в Лиге чемпионов, хотя это будет непросто.
Что касается личных целей по голам, то было бы неплохо забить десять мячей, но самое главное — завоевать титул с «Локомотивом». Концентрируюсь на победе в чемпионате России», — приводит слова Мариу пресс-служба «железнодорожников».
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