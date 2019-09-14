Крыховяк: «Локо» готов к ЛЧ, но если хотим побеждать и там, нужно играть лучше
Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк прокомментировал победу со счётом 1:0 в выездном матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» и поделился ожиданиями от встречи с «Байером» в Лиге чемпионов.
«Сочи» больше владел мячом, но самое главное, что мы победили. Команда готова к Лиге чемпионов, но если мы хотим побеждать и там, необходимо играть лучше. «Байер» — это хорошее начало. Мы готовы провести свой лучший матч и взять три очка», — приводит слова Крыховяка пресс-служба «железнодорожников».
Встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» — «Локомотив» состоится 18 сентября, начало — в 22:00 мск.
Турнирную таблицу российского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».
Отсутствие Миранчуков – не беда, когда есть Крыховяк. Поляк тащит «Локомотив»!
Полузащитник открыл в себе новый талант. Сейчас он лучший бомбардир в команде Сёмина.
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