Крыховяк: «Локо» готов к ЛЧ, но если хотим побеждать и там, нужно играть лучше

Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк прокомментировал победу со счётом 1:0 в выездном матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» и поделился ожиданиями от встречи с «Байером» в Лиге чемпионов.

«Сочи» больше владел мячом, но самое главное, что мы победили. Команда готова к Лиге чемпионов, но если мы хотим побеждать и там, необходимо играть лучше. «Байер» — это хорошее начало. Мы готовы провести свой лучший матч и взять три очка», — приводит слова Крыховяка пресс-служба «железнодорожников».

Встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» — «Локомотив» состоится 18 сентября, начало — в 22:00 мск.

Турнирную таблицу российского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».