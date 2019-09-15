Гол Крыховяка с передачи Смолова — в видеообзоре матча «Сочи» — «Локомотив»

Московский «Локомотив» обыграл «Сочи» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 0:1.

Автором единственного гола стал полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк, отправивший мяч в ворота соперника на 20-й минуте. Результативную передачу в актив записал нападающий Фёдор Смолов.

Видео можно посмотреть на канале Российской Премьер-Лиги в Rutube.

«Локомотив», набрав 17 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, «Сочи» (6) — 14-е.

В 10-м туре «железнодорожники» на выезде сыграют с «Оренбургом», а «барсы» в Москве встретятся с «Динамо». Оба матча состоятся 22 сентября.

Статистика игроков российского первенства доступна на «Чемпионате».