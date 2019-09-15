Младший сын Симеоне перешёл в «Атлетико»

Джулиано Симеоне, младший сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, продолжит карьеру в академии мадридского клуба, сообщает Ole.

До недавнего времени Джулиано выступал за академию клуба «Ривер Плейт». Он жил в Буэнос-Айресе вместе с матерью, бывшей женой Диего Симеоне. Сообщается, что аргентинский клуб получит за 16-летнего футболиста около € 250 тыс.

Напомним, помимо Джулиано у Диего Симеоне есть ещё два сына. Старший сын специалиста Джованни Симеоне выступает за «Кальяри» на правах аренды. «Кальяри» обязан выкупить игрока у «Фиорентины» по окончании сезона за € 16 млн. Средний сын, Джанлука, в августе текущего года подписал контракт с клубом «Ибица», который выступает в испанской Сегунде Б.

Напомним, Диего Симеоне занимает пост главного тренера «Атлетико» с 2011 года.