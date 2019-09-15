Классный пас Гримальдо — в видеообзоре матча «Бенфика» — «Жил Висенте»

В матче 5-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» обыграла «Жил Висенте» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Обслуживал матч арбитр Жоау Педру Пиньейру.

Счёт был открыт в концовке первого тайма — гол в свои ворота забил Игор Ногейра. В начале второго тайма преимущество лиссабонского клуба увеличил Пицци, голевой передачей в этом эпизоде отметился Алехандро Гримальдо.

«Бенфика», набрав 12 очков, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице португальского национального чемпионата. «Жил Висенте» (5) — на 11-м месте.

Напомним, «Бенфика» является соперником «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов. Команды сыграют 2 октября (Санкт-Петербург) и 10 декабря (Лиссабон).

Видеообзор можно посмотреть на «Чемпионате».