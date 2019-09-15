Фати стал самым юным автором гола и передачи в одном матче чемпионата Испании
16-летний нападающий «Барселоны» Ансу Фати в игре 4-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» забил гол и отдал результативную передачу, став самым молодым игроком в истории Примеры, которому удалось это сделать в одном матче.
«Барселона» выиграла у «Валенсии» со счётом 5:2 и, набрав семь очков, поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Примеры. В следующем туре каталонский клуб в гостях сыграет с «Гранадой».
Фати является вторым самым молодым игроком в истории «Барселоны», сыгравшим в официальном матче. Рекорд принадлежит Висенте Мартинесу. На момент дебюта в сезоне-1941/42 ему было 16 лет и 278 дней.
Также Фати стал первым футболистом, родившимся в XXI веке, который сыграл за основную команду сине-гранатовых.
Морено: федерация работает над тем, чтобы Фати выступал за сборную Испании
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