«Оренбург» — «Рубин»: прямой эфир матча начнётся 15 сентября в 14:00

Сегодня, 15 сентября, на стадионе «Газовик» в Оренбург состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Оренбург» — «Рубин». Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Оренбург» — «Рубин» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Евгений Турбин (Дмитрова).
С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».
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