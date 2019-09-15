«Оренбург» — «Рубин»: прямой эфир матча начнётся 15 сентября в 14:00

Сегодня, 15 сентября, на стадионе «Газовик» в Оренбург состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Оренбург» — «Рубин». Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Оренбург» — «Рубин» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Евгений Турбин (Дмитрова).



С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».