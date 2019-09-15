Сын Шевченко тренируется в академии «Челси»

Бывший футболист Андрей Шевченко, ныне возглавляющий национальную команду Украины, сообщил, что его сын тренируется в академии лондонского «Челси».



«Мой второй сын тренируется в академии «Челси». Это очень хорошая школа, которая воспитала не один десяток игроков отличного уровня.



За какую сборную я посоветую ему выступать? Я бы хотел столкнуться с таким выбором. Очень хотел бы. Вот когда будет такой выбор, тогда и будем говорить», — приводят слова Шевченко «Вести.ua».



Андрей начал карьеру профессионального футболиста в киевском «Динамо» в 1993 году. В 99-м форвард перешёл в «Милан», а в 2006-м — в «Челси». В 2008 году Шевченко вернулся в «Милан», где провёл один сезон на правах аренды. Последней командой украинца стало киевское «Динамо» (2009-2012).

Шевченко: не согласен, что мой переход из «Милана» в «Челси» был ошибкой