Сын Шевченко тренируется в академии «Челси»

Бывший футболист Андрей Шевченко, ныне возглавляющий национальную команду Украины, сообщил, что его сын тренируется в академии лондонского «Челси».
«Мой второй сын тренируется в академии «Челси». Это очень хорошая школа, которая воспитала не один десяток игроков отличного уровня.
За какую сборную я посоветую ему выступать? Я бы хотел столкнуться с таким выбором. Очень хотел бы. Вот когда будет такой выбор, тогда и будем говорить», — приводят слова Шевченко «Вести.ua».
Андрей начал карьеру профессионального футболиста в киевском «Динамо» в 1993 году. В 99-м форвард перешёл в «Милан», а в 2006-м — в «Челси». В 2008 году Шевченко вернулся в «Милан», где провёл один сезон на правах аренды. Последней командой украинца стало киевское «Динамо» (2009-2012).
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