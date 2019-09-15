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«Оренбург» — «Рубин»: составы команд на матч 9-го тура РПЛ

«Оренбург» — «Рубин»: составы команд на матч 9-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и казанского «Рубина» на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

«Оренбург»: Климович, Сиваков, Терехов, Зотов, Козлов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду, Шкофлек, Деспотович.

Запасные: Довбня, Руденко, Малых, Лапшов, Маляров, Кулишев, Липовой, Москвичёв, Галаджан, Фамейе.

«Рубин»: Дюпин, Плиев, Данченко, Степанов, Уремович, Башкиров, Могилевец, Ташаев, Игорь Коновалов, Зуев, Марков.

Запасные: Иван Коновалов, Городовой, Денисов, Гранат, Сорокин, Старфельт, Кипиани, Закиров, Макаров, Кварацхелия, Кьяртанссон, Микелтадзе.

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