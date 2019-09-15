Дубль Уилсона принёс победу «Борнмуту» в матче с «Эвертоном»

В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» обыграл «Эвертон» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Борнмуте на стадионе «Виталити». Обслуживал матч арбитр Пол Тирни.

Счёт был открыт на 23-й минуте. Автором гола стал Каллум Уилсон, которому ассистировал Джошуа Кинг. В концовке первого тайма гости восстановили равновесие благодаря голу Доминика Калверт-Льюина с передачи Ришарлисона. На 67-й минуте «Борнмут» вновь вышел вперёд, отличился Райан Фрейзер. Через несколько минут преимущество хозяев увеличил Уилсон, который оформил дубль. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Диего Рико.

«Борнмут», набрав семь очков, поднялся на 8-е место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» (7) — на 11-м месте.