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Дубль Уилсона принёс победу «Борнмуту» в матче с «Эвертоном»

Дубль Уилсона принёс победу «Борнмуту» в матче с «Эвертоном»
Футбол / Англия 0

В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» обыграл «Эвертон» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Борнмуте на стадионе «Виталити». Обслуживал матч арбитр Пол Тирни.

Счёт был открыт на 23-й минуте. Автором гола стал Каллум Уилсон, которому ассистировал Джошуа Кинг. В концовке первого тайма гости восстановили равновесие благодаря голу Доминика Калверт-Льюина с передачи Ришарлисона. На 67-й минуте «Борнмут» вновь вышел вперёд, отличился Райан Фрейзер. Через несколько минут преимущество хозяев увеличил Уилсон, который оформил дубль. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Диего Рико.

«Борнмут», набрав семь очков, поднялся на 8-е место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» (7) — на 11-м месте.

Англия - Премьер-лига. 5-й тур
15 сентября 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
3 : 1
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Уилсон – 23'   1:1 Калверт-Льюин – 44'   2:1 Фрейзер – 67'   3:1 Уилсон – 72'
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