Гол прямым ударом со штрафного и другие мячи – в обзоре «Борнмут» — «Эвертон»

В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» на домашнем стадионе «Виталити» обыграл «Эвертон» — 3:1.

Счёт был открыт на 23-й минуте. Автором гола стал Каллум Уилсон, которому ассистировал Джошуа Кинг. В концовке первого тайма гости восстановили равновесие благодаря мячу Доминика Калверт-Льюина с передачи Ришарлисона. На 67-й минуте «Борнмут» вновь вышел вперёд, отличился Райан Фрейзер. Через несколько минут преимущество хозяев увеличил Уилсон, оформив дубль.

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В уже сыгранных встречах 5-го тура «Ливерпуль» дома обыграл «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 3:1, «Манчестер Юнайтед» с минимальным преимуществом победил «Лестер Сити» — 1:0, «Челси» на выезде разгромил «Вулверхэмптон» — 5:2, «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграл вничью с «Бёрнли» — 1:1, «Шеффилд Юнайтед» дома уступил «Саутгемптону» — 0:1, «Тоттенхэм Хотспур» на своём поле разгромил «Кристал Пэлас» — 4:0. «Манчестер Сити» сенсационно уступил на выезде «Норвич Сити» со счётом 2:3.

Сегодня, 15 сентября, также проходит встреча «Уотфорд» — «Арсенал». Завершится пятый тур 16 сентября матчем «Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед».