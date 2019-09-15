Перейра с пенальти сравнивает счёт в матче «Уотфорд» — «Арсенал»

Счёт в матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» — «Арсенал» стал равным — 2:2.
Давид Луис сбил в штрафной «Арсенала» полузащитника хозяев Роберто Перейру. Судья назначил 11-метровый.
Видео доступно на «Чемпионате».
Перейра сам вызвался пробить и был точен.
Видео доступно на «Чемпионате».
В уже сыгранных встречах 5-го тура «Ливерпуль» дома обыграл «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 3:1, «Манчестер Юнайтед» с минимальным преимуществом победил «Лестер Сити» — 1:0, «Челси» на выезде разгромил «Вулверхэмптон» — 5:2, «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграл вничью с «Бёрнли» — 1:1, «Шеффилд Юнайтед» дома уступил «Саутгемптону» — 0:1, «Тоттенхэм Хотспур» на своём поле разгромил «Кристал Пэлас» — 4:0. «Манчестер Сити» сенсационно уступил на выезде «Норвич Сити» со счётом 2:3. А «Борнмут» дома уверенно переиграл «Эвертон» — 3:1.
Завершится пятый тур 16 сентября матчем «Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед».
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