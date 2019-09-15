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«Краснодар» победил «Крылья Советов». В матче были назначены 3 пенальти

«Краснодар» победил «Крылья Советов». В матче были назначены 3 пенальти
Футбол / РПЛ 0

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» обыграл «Крылья Советов» со счётом 4:2. Встреча состоялась в Краснодаре на одноимённом стадионе. Обслуживал матч арбитр Сергей Карасёв.

Счёт был открыт на 12-й минуте. Автором гола стал Александр Соболев, которому ассистировал Дмитрий Кабутов. Через несколько минут равновесие восстановил Магомед-Шапи Сулейманов с передачи Сергея Петрова. В концовке первого тайма гости могли выйти вперёд, но Соболев не реализовал пенальти.

В начале второго тайма «Краснодар» вывел вперёд Кристофер Ольссон с паса Ари. Вскоре третий гол в ворота «Крыльев» забил Вандерсон. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Тонни де Вильена. На 67-й минуте Ари не реализовал пенальти, но первым успел на добивание и отправил мяч в сетку. Вскоре разрыв в счёте сократил Паул Антон, реализовав 11-метровый.

«Краснодар», набрав 20 очков, вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» (7) — на 14-м месте в таблице.

Россия - Премьер-Лига. 9-й тур
15 сентября 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
4 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Соболев – 12'   1:1 Сулейманов – 16'   2:1 Ольссон – 48'   3:1 Вандерсон – 57'   4:1 Ари – 67'   4:2 Антон – 75' (пен)
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